Aralık ayının gelmesiyle öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. KYK burs başvurusu sonucunda bazı öğrencilere burs bazılarına da kredi imkanı sağlanacak. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Peki KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olur? KYK burs kredi başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

KYK BURS KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Detaylar geldiğinde güncel bilgiler haberimize eklenecek.

KYK bur başvuruları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

2022 KYK burs/öğrenim kredisi Lisans öğrencileri için 850 lira, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencileri için 2.550 lira olarak ödeniyor.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yıl sonunda bu rakamların yeniden güncelleneceği müjdesini verdi.

