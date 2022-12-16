KYK burs kredi ücreti ne kadar? İşte 2022 2023 KYK burs kredi ücretleri

KYK burs ve kredi sonuçları milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Başvuru sonuçları araştırmaları oldukça hız kazandı. Öğrenciler burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlere endişelenmemeleri gerektiğini ve gerekenin yapılacağını söylemişti.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı öğrencilerin merak konularından. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren KYK burs ve kredi ücretleri konusu ile ilgili araştırmalar sonuçların açıklanmasının ardından oldukça hızlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükselttik.'' açıklamasıyla KYK burs ve kredi ücretlerini açıklamıştı.

