KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ödeme toplu mu yapılacak? 2022 - 2023 KYK burs ödeme tarihi!

KYK burs ödemelerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklaması sonrası Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. KYK burs ödemeleri ile ilgili yapılan açıklamaya göre; ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. İşte KYK burs ödemeleri tarihi ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Her sene Ön lisans ve lisans öğrencilerine ilk burs ödemeleri geriye dönük olarak 3 aylık toplu şekilde yatırılıyor. Bu sene de ödemelerin aynı şekilde yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA

Bakan Kasapoğlu tarafından duyurulan sonuçlar e devlet üzerinden adayların erişimine sunuldu:

KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK lisans bursu 850 TL'den bin 250 TL'ye yükseltildi.

Yüksek Lisans burs ücreti bin 700 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Doktora burs miktarı 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye artırıldı.

