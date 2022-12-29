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KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? GSB'DEN AÇIKLAMA!

29.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK bursu almaya hak kazanarak ilk defa ödeme alacak olan öğrencilerin hesaplarına 3 aylık toplu ödeme gerçekleştirilecek. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme günü için geri sayım sürüyordu. Yeni yıl öncesi araştırmalarına hız kazandıran öğrenciler KYK burslarının ne zaman hesaplara yatacağını sorguluyorlar. GSB konuya açıklık getirdi. Peki, KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi 3 aylık ödeme yapıldı mı? GSB'DEN AÇIKLAMA!

KYK burs paraları toplu ödeme tarihi merak konusu oldu. 16 Aralık'ta açıklanan KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla ödeme tarihleri öğrencilerin gündem konusu oldu. Lisans ve ön lisans öğrencileri için farklı tarihlerde ödemesi gerçekleşen KYK burs paraları bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca yatmaya devam ediyor. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatar? İşte KYK bursuna dair detaylar..

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK toplu ödemenin hangi gün yapılacağı belli oldu.

GSB, KYK bursu ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştirilecek. Burs ve krediler ayın 6'sı ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatacak.

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Söz konusu açıklamada Bakan Kasapoğlu, "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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Öğrenciler şifreleri ile KYK burs ve kredilerini Ziraat Bankası aracılığıyla çekebilecek.

KYK bursu ve kredi ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayı için üç aylık toplu para şeklinde ödenecek.

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2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı için öğrencilere verilecek burs miktarı 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı ise 2500 TL, doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme yapılacak.

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KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak?
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