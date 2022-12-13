KYK BURS SONUÇLARI 2022: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır, açıklandı mı? Binlerce öğrenciye burs imkanı

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. İşlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı. İşte KYK burs ve kredi sonuçlarında son durum

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.



