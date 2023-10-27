KYK BURS SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı!

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. 12 Ekim - 19 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler KYK burs sonuçları için GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. KYK burs ve kredi miktarları her yıl değişiyor. İşte KYK burs miktarı ve başvuru sonuçlarına dair detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları, başvuru sürecinin tamamlanmasıyla beraber değerlendirme sürecine girecek. 12 farklı kuruma gönderilecek olan başvuruların, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen bilgilere göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri belirleyecek.

19 Ekim Perşembe günü başvuruların sona ermesinin hemen ardından değerlendirme sürecinin başlaması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının Kasım ayının son günlerinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL







