KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK 2022 burs kredi sonuçları sorgulama! TIKLA ÖĞREN

KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvurularının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıklaması heyecanı daha da artırmıştı. İşte KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ



KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.





