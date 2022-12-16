FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK 2022 burs kredi sonuçları sorgulama! TIKLA ÖĞREN

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK 2022 burs kredi sonuçları sorgulama! TIKLA ÖĞREN

16.12.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs ve kredi başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edildi ve sonuçlar açıklandı. Peki, KYK burs kredi sonuçları nereden öğrenilir?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! KYK 2022 burs kredi sonuçları sorgulama! TIKLA ÖĞREN

KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvurularının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıklaması heyecanı daha da artırmıştı. İşte KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.

KYK

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandıBurs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı
Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklamaErdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama
Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası… Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…
Anahtar Kelimeler:
kyk burs kyk burs sonuçları açıklandı mı kyk kredi

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'daki kazada 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki kazada 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.