KYK burs sonuçları açıklandı mı? Burs ödemesi ne zaman yapılacak? KYK burs sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklama için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren sonuçlar henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının yakın bir zamanda sorgulama ekranı üzerinden duyurulması bekleniyor. Peki KYK burs ödemesi ne zaman yapılacak? KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI NEREDE?

KYK bursu için heyecanla bekleyen üniversite öğrencileri E-Devlet üzerinden sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama ekranına T.C. Kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle ulaşılabiliyor. Fakat KYK bursları için henüz açıklanmış bir sonuç yok. İlerleyen tarihlerde bu sorgulama ekranı üzerinden kişinin burs veya öğrenim kredisi alıp almadığı sorgulanabilecek.

KYK BURS ÜCRETLER NE KADAR, ZAM YAPILACAK MI?

KYK burs ücretleri 2022 yılı içerisinde belirlenen miktara göre lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine ise 2.550 TL olarak açıklandı. Ocak 2023 itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılması bekleniyor. Her ay ödenen KYK burslarında ilk ödemenin Ocak 2023’te yapılacağı tahmin ediliyor.

