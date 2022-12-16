KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? KYK 2022 burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi. İşlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçlar, 15 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.

