KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? E-devlet KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB'den son dakika açıklaması!

KYK burs ücretinin ne kadar olduğu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Bakan Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını iafde ederek 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirtti. Peki, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? E-devlet KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK burs başvuruları ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.

17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK BURS BAŞVURU EKRANI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvurularının başladığını, "2022/2023 Öğretim Yılı Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu 15.11.2022 Başlamıştır." ifadeleriyle duyurdu.

Burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Öğrenciler e-Devlet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

İşte e-Devlet KYK burs başvuru ekranı:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK burs başvuruları hakkında yaptığı açıklamada, ‘Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’ ifadelerini kullandı.

