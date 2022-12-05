KYK burs ve kredi başvuruları, aralık ayının gelmesiyle binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Başvurular, yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı öğrencilere burs bazılarına ise kredi imkanı sağlanacak. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvurularında son durum nedir? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da belli değil. Geçtiğimiz yıl sonuçlar, başvurular alındıktan bir ay sonra açıklanmıştı. Buna göre, KYK burs başvurularının aralık ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR? BURS ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

2022 KYK burs/öğrenim kredisi Lisans öğrencileri için 850 lira, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencileri için 2.550 lira olarak ödeniyor. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yıl sonunda bu rakamların yeniden güncelleneceği açıkladı.



