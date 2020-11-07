KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çok sayıda üniversite öğrencisi tarafından KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Burs ya da kredi başvuru yapacak öğrenciler başvuruları 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurularını tamamlamış öğrenciler tarafından ise KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KYK burs sonucu beklenirken bir yandan da başvuru tarihlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı araştırılıyor. Daha önce bir defa uzatılmış olan başvuru tarihleriyle ilgili olarak yeni bir uzatılma kararı beklenmiyor. Bunun yanı sıra başvuru süreci için verilen sürenin sona ermesinin ardından KYK burs başvuru sonuçları hakkında açıklamanın bir hafta içerisinde yapılması öngörülüyor. Ancak henüz KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak konusunda yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık olarak 550 TL şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Şimdi, öğrenciler tarafından yurt başvuruları da merak edilmeye başlandı. Farklı bir şehirde üniversite eğitimine devam edecek olan öğrenciler, yurt başvurularını yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Bakanlık, başvurular için tarihleri açıkladıktan sonra başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Çok sayıda devlet üniversitesi güz dönemi için eğitimin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesiyle beraber yurt başvurularının da başlaması bekleniyor.