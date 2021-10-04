KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2021 KYK yurt sonuçlarının açıklanması sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı KYK burs ve kredi başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Üniversiteler açılmasıyla birlikte üniversiteye yeni giren kişiler ve ara sınıf öğrencileri tarihleri araştırmaya başladı. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 KYK burs başvurularının öğrenciler için başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KYK burs ve kredi başvurularının YKS ek tercih kayıtlarının tamamlanması ve DGS'den kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlarının bitmesinin ardından başlaması bekleniyor.

2020 yılında KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 TL, yüksek lisans için bin 300 TL ve doktora için ise bin 950 TL idi. KYK burs başvuruları başladığında ise başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs ve kredi ile ilgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmakta. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile beraber PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları ya da diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmekte. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler istenmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmekte.



