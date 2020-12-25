KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2021 KYK burs ve kredi miktarı açıklandı! KYK bursu ve kredisi ne kadar? KKY bursu ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler konuyla ilgili çok sayıda araştırma içerisine girdi. Özellikle KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK bursu ne zaman yatacak? Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini açıkladı. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK kredisi ne kadar? İşte KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar... KYK borcu yapılandırma 2020 başvurusu... KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır? KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR? Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. Son olarak konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak? KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında yeni tutarların Ocak ayında, 452 bin öğrencinin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencinin hesabına kredi olarak yatırılacağını duyurdu.