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KYK burs ve kredi taahhütname onaylama ne zaman? Bakan açıkladı, ek süre tanındı! KYK burs taahhütname nasıl yapılır? Kredi ve burs taahhütname onayı 2021

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2021 12:19 | Son Güncelleme

Çok sayıda öğrencinin uzun süredir merakla beklediği KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra KYK taahhütname onayı yapılması gerekiyordu. Şimdi, KYK burs ve kredi taahhütname onaylama işlemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öğrenciler tarafından ise burs taahhütname ne zaman ve nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, KYK burs taahhütnamesi nedir? Kredi taahhütnamesi onaylama ne zaman? İşte kredi ve burs taahhütname onayı 2021 için tanınan ek süre ile ilgili detaylar...

KYK burs ve kredi taahhütname onaylama ne zaman? Bakan açıkladı, ek süre tanındı! KYK burs taahhütname nasıl yapılır? Kredi ve burs taahhütname onayı 2021

Öğrenciler tarafından uzun süredir beklenen KYK burs başvuru sonuçları belli olduktan sonra KYK taahhütname onaylama işlemi için güncel bir gelişme yaşandı. KYK taahhütname onaylamayı unuttum diyen öğrenciler için ek süre tanındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini açıkladı. Peki, burs taahhütnamesi nedir? İşte burs ve kredi taahhütname onayı 2021 ile ilgili detaylar...

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

KYK TAAHHÜTNAME EK SÜRE

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizlikle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı.

BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA NE ZAMAN SON?

Verilen ek süre ile birlikte kredi ve burs taahhütname onayı için öğrencilerin sınırlı bir süresi bulunuyor. Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NEREDEN YAPILIR?

Onaylama işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda öğrencilerin araştırmaları başladı. Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyor. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyor.

15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

KREDİ VE BURS TAAHHÜTNAME ONAYI 2021

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KREDİ TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tıpkı burs gibi kredi taahhütnamesi onaylama işlemi de e-devlet üzerinden yapılıyor. Kredi tahsis edilmiş olan 15 ile 18 yaş arası öğrenciler de yine aynı şekilde anne veya babalarının e-devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlayıp kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onaylama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

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