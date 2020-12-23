KYK burs ve kredi zammı 2021... KYK burs kredi miktarı 2021'de ne kadar olacak? 2021 doktora ve yüksek lisans burs ücreti!

Binlerce öğrenciye müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 2021 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alan öğrencilerin burs miktarlarına zam geldi. 2021 KYK burs ve kredileri zam miktarı araştırılmaya başlandı. Peki 2021 doktora burs miktarı ne kadar olacak? İşte yüksek lisans 2021 burs ücreti ve diğer detaylar... SON DAKİKA KYK BURS AÇIKLAMASI! 2021 KYK burs ve kredi tutarları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, öğrencilere müjde verdiğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında KYK bursu alan doktora, yüksek lisans ve üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerinı artırdıklarını belirtti. Erdoğan açıklamasında şöyle konuştu; "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtası ile 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkartıyoruz. Doktora da ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz ve bununla birlikte bütün zorluklara rağmen koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş bulunuyoruz." dedi.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor. 2021 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere; 2021'de kredi ve ya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak. 2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? 2021 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. 2021 OCAK KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ TARİHİ AÇIKLANDI MI? Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Aralık 2020 tarihinde başlamış ve 10 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son numarasına göre yapılacağını belirtmişti. Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlara ödemeleri 6 Aralık'ta, "2" olanlara ödemeleri 7 Aralık'ta, "4" olanlara ödemeleri 8 Aralık'ta, "6" olanlara ödemeleri 9 Aralık'ta ve "8" olanlara ödemeleri 10 Aralık'ta yapılmıştı. Şimdi gelecek ödeme dönemiyle ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor. Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyordu. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyordu. 15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyordu. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyordu. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.