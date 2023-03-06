KYK burs ve krediler yattı mı? Bakan Kasapoğlu açıkladı! İşte e-Devlet GSB KYK burs ve kredi ödemesi sorgulama ekranı

KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Bakan Kasapoğlu'dan geldi. KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte e-Devlet'te yer alan GSB KYK burs ve kredi ödemesi sorgulama ekranı...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara geçti.

Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz. March 6, 2023

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ SORGULMA EKRANI

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ SORGULMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

