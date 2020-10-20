KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvurusu başladı mı sorusuna halen cevap aranıyor. Pandemi nedeniyle bir süre ertelenen KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Devlet yurtları için başvuruda bulunan ve yurtta kalma hakkı kazanan öğrenciler üniversite dönemlerinde barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir yandan da yine başvuru yapıp burs almaya hak kazanan öğrenciler için KYK bursu ya da KYK kredisi veriliyor. Konuyla ilgili öğrenciler sabırsızlanmaya başlarken beklenen açıklamaya dair geri sayım başladı. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar... KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? Başvuruları kaçırmak istemeyen öğrenciler ve velileri tarafından KYK burs başvuruları başladı mı sorusu heyecanla araştırılmaya devam ediyor. Öğrencilerin burs ya da kredi alıp almayacakları ise başvuru sonrasındaki yapılan değerlendirmeler ile netleşiyor. Dolayısıyla şimdi dikkatler başvuru tarihine dair verilecek bilgilere yöneldi. Bunun yanı sıra kimi öğrenciler burs alma noktasında öncelikli olarak geçiyor.

Burs alma konusunda öncelikli olan öğrenciler arasında da şehit çocukları, gazi çocuklar, annesi ve babası vefat eden öğrenciler, sağlık kurulu raporu ile % 40 ve üstü engelli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Yetiştirme Yurtlarında barınıp tamamlamış olan öğrenciler, amatör milli sporcu olan öğrenciler ve lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlamış öğrenciler bulunuyor. KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs başvuruları ne zaman 2020 sorusuna ek olarak başvuruların nasıl yapılacağı da öğrencilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. KYK yurt ve KYK burs başvurusu nasıl yapılır konusunda da henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Buna karşılık daha önceki işleyişe göre başvuruların nasıl gerçekleşeceğine dair beklenti bulunuyor. Bu nedenle başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. E-devlet şifresi olmayanların ise bir e-devlet şifresi edinmesi veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı, e-imza gibi yöntemlerini kullanarak sisteme giriş yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak başvuru esnasında öğrencilerden eğitim, sosyal ve ekonomik durumla ilgili bilgiler isteniyor. Bununla beraber bilgiler, kamu kurumlarındaki verilerle karşılaştırılıp kontrol ediliyor. Burs ve kredi başvuruları işlemlerinde farklı sayfalar kullanılmıyor, her iki başvuru da birlikte gerçekleştiriliyor. KYK BURS BAŞVURULARI EKRANI KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI? Burs alma hakkı kazanmamış olan öğrenciler tarafından geri ödemeli şekilde verilen KYK kredisine de ilgi gösteriliyor. Dolayısıyla öğrenciler KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak diye de araştırma gerçekleştiriyor. Bir önceki sene başvurular üniversitelerin yüksek lisans, doktora, yatay geçiş ve dikey geçiş işlemlerinin tamamlanması ile beraber başlamıştı. Bu yıl pandemi ve etkilenen eğitim sistemi gerekçesiyle tarihlerde de değişiklik yaşandı. Son yapılan açıklamaya göre; başvurular YÖK’ün açıklayacağı akademik takvimden sonra başlayacaktı. Dolayısıyla gözler YÖK'ün açıklayacağı akademik takvime çevrilmişti. YÖK'ün açıklamasının ekim ayı içerisinde yapılması bekleniyor. YÖK de son açıklamasında üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim’den sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Bu açıklamayla birlikte başvuruların ekim ayında başlayacağı beklentisi meydana geldi. Şimdi güncel ve resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Bir önceki yıl başvurular ekim ayı içerisinde tamamlandığından dolayı ekim ayında başvurular ile ilgili açıklama yapılabileceği de beklentiler arasında yer alıyor.