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KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? GSB'den son dakika açıklaması

29.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce öğrenci, üç aylık toplu ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyordu. Konuya ilişkin GSB tarafından son dakika açıklaması geldi. Peki KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? GSB'den son dakika açıklaması

Merakla beklenen KYK burs ve kredi başvurularının hesaplara geçmesi bekleniyordu. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin önemli bilgiler yer aldı. Peki KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

KYK BURSU YATTI MI?

GSB, KYK bursu ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? GSB'den son dakika açıklaması

KYK ödemeleri öğrencilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre her ayın 6 ve 10'unda hesaplara yatacak.

Söz konusu açıklamada Bakan Kasapoğlu, "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

KYK bursu yattı mı? KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak? GSB'den son dakika açıklaması

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2023 burs rakamı lisans öğrencilerine 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktora öğrencilerine ise 3750 TL ödeme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KYK burs kredi

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