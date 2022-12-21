KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? KYK bursu miktarı!

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Değerlendirmelerin ardından bazı öğrenciler burs bazıları ise kredi alacak. Şimdi ise KYK bursu ya da kredinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. KYK bursu miktarı yükseldi. Peki KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte KYK bursu miktarı!

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa kredi ya da burs alacak öğrencilere 3 aylık toplu ödeme yapılacak. Her yıl üç aylık geriye dönük ödemeler yapılıyor.

Ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Detaylar açıklandığında güncel bilgiler haberimize eklenecek.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında gerçekleştiriliyor.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

KYK lisans bursu 850 TL'den bin 250 TL'ye yükseltildi.

Yüksek Lisans burs ücreti bin 700 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Doktora burs miktarı 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye artırıldı.

