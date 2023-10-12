FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? GSB KYK burs başvuru ekranı!

KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? GSB KYK burs başvuru ekranı!

12.10.2023 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredileri için başvuruların başlamasının ardından KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere burs desteği veriliyor. Başvuru sonucunda burs alamayan adaylara ise geri ödemeli kredi imkanı sağlanıyor. Peki, yeni KYK ücretleri ne kadar? İşte GSB KYK burs başvuru ekranı...

KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? GSB KYK burs başvuru ekranı!

KYK kredi ve bursu ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre KYK burs ve başvuru başladı. Başvurular e-devlet üzerinden 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar devam edecek. Peki, KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? İşte, GSB KYK burs başvuru sayfası...

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ:

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

KYK BURSU 2024 KAÇ TL OLACAK?

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. KYK 2024 ücretleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK başvuruları 2020 son durum! KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarım Kredi'den indirim çağrısına destekTarım Kredi'den indirim çağrısına destek
Altın fiyatlarında muhteşem geri dönüşAltın fiyatlarında muhteşem geri dönüş
Bakan Bolat: Dış ticaret açığımız 5 milyar dolar olarak gerçekleştiBakan Bolat: Dış ticaret açığımız 5 milyar dolar olarak gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
gsb kyk kredi basvurusu kyk ne kadar kyk ücretleri

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.