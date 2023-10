KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? GSB KYK burs başvuru ekranı!

KYK kredi ve bursu ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre KYK burs ve başvuru başladı. Başvurular e-devlet üzerinden 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar devam edecek. Peki, KYK kredi ve bursu ne kadar? KYK bursu 2024 kaç TL olacak? İşte, GSB KYK burs başvuru sayfası...

2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ:

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK BURSU 2024 KAÇ TL OLACAK?

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. KYK 2024 ücretleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.