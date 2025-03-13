Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar! Yozgat'ta yüzlerce işçi isyanda: "Tamamınınki eksik yattı"

Yozgat'taki Yüksek Hızlı Tren şantiyesi işçileri isyanda. Şantiye yerleşkesinde bir araya gelen işçiler haklarının yendiğini, maaşlarının eksik yatırıldığını, mağduriyet yaşadıklarını belirterek iş bıraktı. CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar yetkililerle görüştü, işçilerin yanına gelip yetkililerin söylediklerini aktardı.

DÜN MAAŞLARINDAKİ EKSİKLİĞİ FARK ETTİLER

Yerköy'de Yüksek Hızlı Tren şantiyesinde Doğuş İnşaat bünyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 190 işçiden bin 500'e yakını, mağduriyet yaşadıklarını iddia ediyor. Firmanın personel alımı esnasında vadettiği şartlar ile şimdiki çalışma şartlarının birbirinden farklı olduğunu söyleyen işçiler, 12 Mart Çarşamba günü maaşlarındaki eksikliği fark edince iş bırakma kararı aldı.

"BU FİRMADA ÇALIŞAN NE KADAR İŞÇİ VARSA TAMAMININ MAAŞLARI EKSİK YATTI"

Bugün iş bırakan işçiler adına konuşan Davut Yorulmaz, "Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren İstasyonu projesinde Doğuş firmasında çalışıyoruz. Bu firmada çalışan ne kadar işçi varsa tamamının maaşları eksik yattı. Bize saat ücretiyle çalıştığımızı söylüyorlar. Biz saat ücreti istemiyoruz. Biz net maaş istiyoruz. Bizi günlük 9 saat çalıştırıyorlar. ‘Pazar günleri gelmezsen bu maaşı da alamazsın' diyorlar. Biz yağmur, kar, kış demeden çalıştık. Bu durumu kabul etmiyoruz" dedi.

"YILBAŞINDAN BERİ ZAM BEKLİYORUZ, MAAŞIMIZDAN KESİNTİ YAPTILAR"

Mehmet Yurttaş, "Yılbaşından beri zam bekliyoruz. İlk ay zam vermediler ama ikinci ay geldi, bizim maaşımızdan kesinti yaptılar" ifadelerini kullandı.

"İZİNLERİMİZ KESİLİYOR, PAZAR GÜNLERİMİZ KESİLİYOR"

Ekskavatör operatörü olan Reyhani Kunduz ise, "Bizim burada haklarımız yeniliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İzinlerimiz kesiliyor, pazar günlerimiz kesiliyor. 'Çalışırsan parasını alırsın, çalışmazsan para yok' diyorlar. Şu an burada bin 750 kişi civarındayız. Hepimiz eylemdeyiz" dedi.

CHP'Lİ UYAR: MAĞDURİYETİN GİDERİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER

Yetkililerle görüşen CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar ise görüşmenin ardından işçilerle bir araya geldi. Uyar, "Çetin Bey ile görüştüm. Size onun dediğini iletiyorum. Yetişirse bugün, en geç yarın bu mağduriyetten doğan alacaklarınızın hesaplarınıza yatırılacağını söyledi. Muhasebe birimindekilerin yanlış hesaplamasından kaynaklanan bir hatanın olduğunu ve 2 bin 190'a yakın personelden bin 500'ünün bu konuda mağduriyet yaşadığını söyledi. 1 Şubat'tan günümüze kadar olan yanlış hesaplamalardan doğan mağduriyetin giderileceğini söylediler. Biz bunun takipçisi olacağız. Alın teriyle geçinmeye çalışan vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

DİĞER İLLERDEKİ İŞÇİLER DE İŞ BIRAKTI

Yüksek Hızlı Tren projesinin Kayseri ve Kırıkkale şantiyelerinde de işçilerin iş bıraktığı öğrenildi.

Maaş Eksiklikleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL İşçilerin haklarını savunmalıyız. Şirketin eksiklikleri gidermesi gerek. Devlet daha fazla denetim yapmalı. İş bırakan işçileri destekliyorum. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

TUZLA TERSANEDE DE GREV BAŞLADI: İŞÇİLER KULE VİNCE ÇIKTI

Öte yandan Tuzla'da faaliyet gösteren Kuzey Star Tersane çalışanları kıdem, ihbar ve yıllık izin gibi haklarını alamadıkları gerekçesiyle tersane önünde greve başladı.

Tersane girişinde kimi personel slogan atarken kimi de tersanedeki kule vince çıktı. Tersane önüne çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Tersane önünde basına açıklama yapan LİMTER İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı, "9 gündür, sendikamıza üye 15 işçi arkadaşımızın kıdem, ihbar ve yıllık izinleri için tersane önünde direnişteyiz. Ayrıca tersane patronu, Aralık ayından bu yana ödenmeyen ücretleri geçtiğimiz gün ödediler.

Şu anda işçi arkadaşlarımızın haklarını ödeme noktasında adım atmıyorlar. Bu konuya isyan eden arkadaşlarımızdan bazıları grevine kule vinçte devam ediyor. Sorun çözülene kadar buradayız" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır