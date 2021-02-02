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KYK kredisi ödeme tarihi Şubat 2021... KYK burs ve kredisi ödeme tarihi açıklandı mı, hafta sonu hesaba yatar mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 09:11 | Son Güncelleme

2021 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alan öğrencilerin burs miktarlarına zam geldi. 2021 KYK burs ve kredileri zam miktarı araştırılmaya başlandı. Şubat 2021'de KYK bursları ne kadar ve ne zaman verilecek araştıran öğrenciler, yeni yılın ikinci ayında KYK burslarının zamlı olup olmayacağını araştırıyor. Peki 2021 doktora burs miktarı ne kadar olacak? İşte yüksek lisans 2021 burs ücreti ve diğer detaylar...

KYK kredisi ödeme tarihi Şubat 2021... KYK burs ve kredisi ödeme tarihi açıklandı mı, hafta sonu hesaba yatar mı?

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada 2021 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alan öğrencilerin burs miktarlarına zam geldiği paylaşılmıştı. 2021 Şubat ayı KYK burs ve kredilerine zaman yatacak araştırmaya başlayan öğrenciler zamlı öğrenim kredisinden faydalanmak istiyor. Peki 2021 doktora burs miktarı ne kadar oldu? İşte yüksek lisans 2021 burs ücreti ve diğer detaylar...

ŞUBAT AYI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

2021 KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat bankası üzerinden yapılmaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nda açılan hesap ise KYK burs ve kredi sözleşmesi onaylandıktan sonra sağlanıyor. Aşağıda bulunan link üzerinden işlem seçeneğini seçtikten sonra T.C. kimlik numarası ve kod doğrulama girişleri eksiksiz girildiğinde işlem yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI KYK BURS/KREDİ EKRANI

ŞUBAT 2021 KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN HESABA YATACAK?

KYK burs ve kredileri verilirken, burs alan öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplarına yatıyor. 2020 Aralık ayında T.C. kimlik numarasına göre KYK burs veriliş tarihleri şöyle sıralanmıştı;

T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar: Ayın 6'sında ilk ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "2" olanlar: Ayın 7'sinde ikinci ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "4" olanlar: Ayın 8'inde üçüncü ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "6" olanlar: Ayın 9'unda dördüncü ödeme günü,

T.C. kimlik numarasının sonu "8" olanlar: Ayın 10'unda beşinci ödeme günü KYK burs ya da kredilerini aldılar.

2021 Ocak ayında yapılacak olan KYK burs ve kredi ödemesinin de benzer şekilde uygulanarak hesaplara yatırılması öngörülüyor.

KYK KREDİ VE BURSUNA 2021 ZAMMI!

2021 KYK burs ve kredi tutarları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, öğrencilere müjde verdiğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında KYK bursu alan doktora, yüksek lisans ve üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerinı artırdıklarını belirtti. KYK bursu alarak üniversite eğitimi alan öğrencilerin burs miktarının 650 liraya, doktora öğrencilerinin burs miktarının 1300 liraya çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek lisans yapan öğrencilerin ise KYK burs ve kredi ücretinin 1950 liraya çıktığını duyurdu.

2021 yılında eğitim alan öğrencilere destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti;

"Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtası ile 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik.

Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkartıyoruz. Doktora da ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz ve bununla birlikte bütün zorluklara rağmen koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş bulunuyoruz." dedi.

2021 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor.

2021 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;

2021'de kredi ve ya burs 650 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak.

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

2020 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR

KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

KYK burs ve kredisine başvuran öğrencilerin sözleşmesi onay almış olanların ödemeleri geçtiğimiz Ekim 2020 tarihinden itibaren toplu olarak ödeme yapıldı. Öte yandan binlerce KYK bursu alan öğrenciler Şubat KYK burs kredi ödeme tarihlerini araştırıyor. 2021 yılı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belirli günlerde veriliyor. Öğrenciler KYK burslarını, Ziraat Bankası hesaplarından her ayın 6. ve 10. günlerinin arasındaki tarihlerde çekebilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda burs almak isteyen öğrencilerin KYK burs ve kredi son başvuru tarihi 11 Aralık 2020 Cuma olarak belirlendi. Öğrenciler bu tarihe kadar kefaletname ve sözleşme onayını yapmak zorunda. Bu tarih yurt dışında yaşayan öğrenciler için 15 Ocak 2021 olarak belirlendi. KYK bursu almak isteyen 15-18 yaş arasındaki öğrenciler, anne ve babasının e-Devlet şifresi ile veli onayı verilerek KYK burs ve Kredi başvurusu sözleşmesinin onayını verebilecekler. Anne ya da babası olmayan veya 15 yaşından küçük olan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne giderek sözleşme onayını gerçekleştirebilecekler.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANIR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

KYK BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.


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