FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK ödeyenlerin faizi silinecek mi? KYK faizi kimlerin silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

KYK ödeyenlerin faizi silinecek mi? KYK faizi kimlerin silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

07.10.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK faizlerinin silinmesi bir süredir gündemde yer alıyordu. KYK borçların silinmesiyle ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan güncel bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KYK borçlarının faizlerinin silineceğini hatırlatmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki KYK ödeyenlerin faizi silinecek mi? KYK faizi kimlerin silinecek? İşte ayrıntılar...

KYK ödeyenlerin faizi silinecek mi? KYK faizi kimlerin silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Öğrenim dönemi boyunca alınan KYK kredilerinin ödemelerinin, son zamanda meydana gelen enflasyon nedeniyle çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmanın sonucunda, kredilerin faizlerinin silinme kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı açıklamasının ardından, "KYK ödeyenlerin faizi silinecek mi?", "KYK faizi kimlerin silinecek?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

KYK BORÇLARI ÖDEYENLERİN FAİZİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "KYK borçlarının faizlerini siliyoruz" dedi.

Başkanvekili Elitaş şöyle konuştu: "Öğrenim kredisi çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden 1 milyon 392 bin kişi almış bir de 26 bin kişi de katkı kredisi almış bunların toplam parası daha önceki durumda diyelim ki 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 lira kredi aldı. Toplam yıllık 6 bin lira ediyor. Bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilecek yeni yılın borcu hasıl oluyordu ve 4 yıl sonunda bu yükseliyordu. 2 yıllık erteleme süresi vardı.

O erteleme süresinde de yine TÜFE oranında artırılarak ilave ediliyordu bu toplam 27.6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Bununla ilgili yaptığımız düzenlemede bütün faizlerini siliyoruz. Ana para haline döndürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmadan 2022 yılında öğrenim hayatına başlayan öğrenci kredisi yuvarlık hesap olarak bin lira olsun. 12 bin liralık kredi alacak. Bu 12 bin liralık kredi okul bitene kadar sabit. 2023-2024 yılında rakam 1300 liraya çıkmış o da 2023-24 yılları için sabit."

KYK ödeyenlerin faizi silinecek mi? KYK faizi kimlerin silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

KYK FAİZİ KİMLERİN SİLİNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredisinin faizinin silinmesi için talimatın verildiğini ve çalışmaların başlatıldığını açıkladı. "Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu: "Öğrenim kredisi başvuran her öğrencimize veriliyor. Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor.

Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı.

Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatı verdik çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anlaşma sağlandı! Tam 27 bin lira verilecekAnlaşma sağlandı! Tam 27 bin lira verilecek
İşte asgari ücret formülüİşte asgari ücret formülü
Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...Canlı yayında asgari ücret mesajı! 2023...
Anahtar Kelimeler:
KYK cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Dengeleri sarsan asgari ücret tahmini!

Dengeleri sarsan asgari ücret tahmini!

2.7 milyar TL tutarındaki borçlar siliniyor!

2.7 milyar TL tutarındaki borçlar siliniyor!

EYT'de 'kıdem tazminatı kararı'!

EYT'de 'kıdem tazminatı kararı'!

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.