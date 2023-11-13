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KYK ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI 2023 E DEVLET TURKİYE.GOV.TR! KYK öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir, hangi durumlarda kesilir?

13.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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KYK öğrenim kredisi ile ilgili araştırmalar Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Birçok kişi internette, "KYK öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir, hangi durumlarda kesilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, KYK öğrenim kredisi nedir?

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI 2023 E DEVLET TURKİYE.GOV.TR! KYK öğrenim kredisinden kimler yararlanabilir, hangi durumlarda kesilir?

KYK öğrenim kredisi yükseköğrenim eğitimi alan öğrencileri maddi yönden desteklemek için normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. GGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın KYK burs ve kredi sonuç duyurusu sonrası birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. İşte, KYK öğrenim kredisi ile ilgili detaylar...

KYK ÖĞRENİM KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

KYK öğrenim kredisinden ön lisans ve lisans öğrencileri, meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra lisans eğitimi veren okullara ara vermeden Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfında okuyanlar dışındaki lisansüstü öğrenim gören kişiler, vakıf üniversitesi ve ikinci öğretim öğrencileri faydalanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Kayıt dondurma, öğretim kurumundan izin alma, ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Kredi almaktan vazgeçme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Öğretim Kurumuna kayıt yenilememe,

Bakanlık yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Kurumumuzdan burs/ öğrenim kredisi alan tüm öğrencilerin, öğrenim durumundaki her türlü değişikliği (öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma, öğretim kurumu değişikliği vb.) bir ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmesi gerekmektedir.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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