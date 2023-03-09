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KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek mi? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? GSB'den son dakika açıklaması!

09.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ücretleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. depremzede öğrencilerin hiçbir ücret demeyeceğini belirten Bakan Kasapoğlu 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilere dair bilgiye de yer verdi. Peki, KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek mi? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? İşte GSB'den yapılan son dakika açıklaması...

KYK yurt ücretleri geri mi ödenecek, iade edilecek mi? GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek? GSB'den son dakika açıklaması!

KYK yurt ücretleri ile ilgili merak edilen soru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Bakan Kasapoğlu, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelerin yerleştirildiği KYK yurtlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre; GSB KYK Şubat ayı ücretleri geri mi verilecek ve depremzedelerden ücret alınmayacak.

KYK ÜCRETLERİ GERİ Mİ ÖDENECEK?

KYK ücretleri geri ödenecek. GSB yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin ücretlerinin iade edileceği belirtildi.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE Mİ EDİLECEK?

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor" bilgisini verdi.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerin ücret ödemeye devam edeceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini ifade etti.


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