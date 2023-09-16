KYK YURTLARI açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 KYK yurtları açılış tarihi açıklandı mı?

KYK yırtları açılış tarihlerine dair açıklamalar yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvuruları 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen KYK yurt sonuçları adayların erişimine açıldı. KYK yurt kayıt süreci ve açılış tarihine ilişkin arama motorlarında yapılan sorgulamalar bu gelişme sonrası hız kazandı. İşte KYK yurt kayıtları ile ilgili merak edilenler...

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIR?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz açıklanmadı. Yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurtları açılış tarihinin de netlik kazanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT KAYIT BELGELERİ NELER?

KYK yurt kayıtları için öğrencilerden istenen belgeler değişiklik gösterebilir. Öğrenciler en doğru bilgiye yerleştikleri yurdun müdürlüklerinden ulaşabilir.

Genel olarak istenen kayıt belgeleri şunlardır;

4 adet vesikalık fotoğraf,

Kimlik fotokopisi,

IBAN numarası, (Yurttan ayrıldığınızda depozitoyu yatırmak için istenmektedir.)

Kan grubu,

KYK Yurt ücretini yatırdığınıza dair dekont,

Öncelik belgesi. (Başvuru belgesinde belirtilmiş ise)

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandı. Öğrenciler şimdi de yurt kayıt tarihlerini sorguluyor. Sonuçlarla beraber kayıt tarihi de paylaşılıyor. Ayrıca İlk kayıt ücreti yatırıldıktan sonra 13-16 Eylül (saat 23:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 'Yurt Kayıt İşlemleri' menüsünde yer alan "Yurt Taahhütname Onayı"nın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ardından da gerekli belgeler yurt müdürlüklerine teslim edilecek. Ancak KYK yurt kayıtları ve süreçle ilgili en doğru bilgi yerleşilen yurtların müdürlüklerinden alınabilir.



