Labubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktı

Bir canavar olarak doğan, Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart'ın minik canavarları artık dünyanın konuştuğu bir ürün.

Dünyanın Labubu'ya olan hayranlığı Pop Mart'ın kârını geçen yıl neredeyse üç katına çıkardı. Çin’in perakende devlerinin kârını yükselten asıl unsur pelüş, sivri kulaklı, tırtıklı dişli bir canavar: Labubu.

XAOMI VE BYD GİBİ DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Pekin merkezli oyuncak üreticisi Pop Mart International Group’un yıldız karakteri Labubu, global bir koleksiyon çılgınlığına dönüştü. Şirket geçen yıl yaklaşık yüzde 67 brüt kar marjı elde ederek Xiaomi ve BYD gibi devleri geride bıraktı.

Pop Mart, düşük üretim maliyetini koruyup, ürünlerini ağırlıklı olarak kendi mağazalarından doğrudan tüketiciye satarak aracıları devre dışı bırakan bir model izliyor.

Labubu tutkusu, artık Sydney’den Los Angeles’a kadar uzanıyor. Pekin’de insan boyutundaki bir Labubu’nun 150 bin dolara açık artırmada satıldığı, yeni seriler için mağaza önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu bildiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre ünlü isimlerin Labubu ilgisi de bu çılgınlığı körüklüyor. Kim Kardashian ve Blackpink’ten Lisa Labubu koleksiyonlarını sosyal medyada sergilerken, Brad Pitt ve yeni filmi F1 The Movie’nin oyuncuları tanıtım için Labubu kutusu açtıkları bir TikTok videosu yayımladı.

Morgan Stanley, Pop Mart’ı dünyanın en hızlı büyüyen markalarından biri ilan ederken, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 43 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Pop Mart hisseleri bu yıl yüzde 182 yükseldi. Morgan Stanley, 2025’te yurtdışı satışların Çin iç pazarını geçeceğini öngörüyor.

KÖR KUTULAR İÇİNDE SATILIYOR!

Pop Mart, oyuncaklarının büyük bölümünü “kör kutular” içinde satıyor. Alıcı hangi karakteri alacağını bilmeden satın alıyor, bu da tekrarlanan alımları teşvik ederek satışları artırıyor.

Örneğin, anahtarlık boyutunda bir Labubu kör kutusu Çin’de 14 dolardan satılırken, ABD’de bu fiyat 28 dolara kadar çıkabiliyor. Morgan Stanley, Pop Mart’ın ABD’de gümrük vergilerine rağmen yüzde 75’e varan kar marjları elde edebildiğini belirtiyor.

BATI’DA TİCARET GERİLİMİNE RAĞMEN BÜYÜYOR!

Ticaret gerilimlerinin Huawei ve Çinli elektrikli araç üreticilerini zorlarken, Pop Mart Batı pazarlarında siyasi engelle karşılaşmadan büyümesini sürdürüyor. ABD, Avrupa ve Avustralya’da yerel tüketicilerin TikTok ve Instagram’da Labubu paylaşımları yapması talebi artırmaya devam ediyor.

Pop Mart’ın açıklamasına göre, 2025’in ilk çeyreğinde ABD gelirleri yıllık bazda yüzde 900, Avrupa’da ise yüzde 600 oranında artış gösterdi. Bu oranlar, Çin’deki yüzde 100’lük büyümeyi dahi geride bırakmış durumda. Şirket, 2024 sonunda gelirlerinin yüzde 39’unu Çin dışından elde etti ve yurt dışında 100’den fazla mağaza açtı.

RİSK OLUŞTURUYOR

Ancak Pop Mart’ın Labubu’ya aşırı bağımlılığı bir risk oluşturuyor. Diğer karakterlerin aynı küresel ilgiyi görmemesi, uzun vadede sürdürülebilirliği tartışmaya açıyor. Çin’de ikinci el fiyatların hızla artması ve sahte ürünlerin piyasayı doldurması da şirketin karşılaştığı zorluklar arasında yer alıyor.

Haziran ayında, Çin devlet medyasının kör kutuların denetimi için çağrıda bulunmasının ardından Pop Mart hisseleri Hong Kong’da geriledi. Uzmanlar, Pop Mart’ın Disney ve Sanrio gibi jenerasyonlar boyunca devam eden hikayelere sahip olmaması nedeniyle sürekli yeni viral ürünler üretme zorunluluğu yaşadığını vurguluyor.