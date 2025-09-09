FİNANS

Levant kalite fındık nedir? Levant kalite fındık ne anlama gelir? Levant kalite fındık özellikleri ve anlamı

Türkiye’de Karadeniz bölgesi ile özdeşleşen fındık, içerdiği vitaminler ve mineraller ile son derece zengin bir besin değerine de sahiptir. Dünya genelinde bilinen ve değerli kabul edilen Karadeniz fındığı da kendi içinde farklı çeşitlere ve sınıflara ayrılmıştır.

Ferhan Petek

Fındık, kabuğundan yaprağına değerlendirilebilen, yağı çeşitli tariflerde kullanılabilen, kendi ise birçok tatlıda ve hamur işinde yer alabilen son derece önemli bir besindir. Türkiye’de ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde yetiştirilen fındık çeşitleri arasında Giresun kalite fındık ve levant kalite fındık vardır. Giresun kalite fındık dünya çapında da tanınan, tombul fındık adı ile de bilinen fındık türleri arasında yer almaktadır. Peki, levant kalite fındık nedir?

Levant kalite fındık nedir? Levant kalite fındık ne anlama gelir?

Giresun kalite fındık ya da diğer adı ile tombul fındık, Giresun’un tüm ilçelerinde yetiştirilen bir fındık türüdür. Bu fındık türü Giresun dışında yalnızca Trabzon şehrindeki Çarşıbaşı, Akçaabat, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerinde yetiştirilebilmektedir.

Levant kalite fındık ise Türkiye’nin en değerli ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilebilen levant fındık, Giresun kalite fındık türünün yetiştirilmediği yerlerde yetiştirilen fındık türüdür. Giresun kalite fındıktan bazı özellikleri ile ayrılan Levant kalite fındık anlamı Giresun kalite fındığın üretilmediği her yerde üretilen diğer tüm fındıkları karşılamaktadır.

Levant kalite fındık özellikleri nelerdir?

Giresun kalite fındıklar ile levant kalite fındıklar birçok ortak özellik barındırsa da bazı özellikleri ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Dünya genelinde tanınan fındık türlerinden biri olan levant kalite fındık özelliklerinden bazıları şu şekildedir:

  • Türkiye’de Karadeniz bölgesinde, iresun kalite fındık türünün yetiştirilmediği yerlerde yetiştirilir.
  • Taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak, öğütülerek ya da kavrularak da tüketilebilir.
  • Pastacılıkta, yemek pişirmede ve çikolata sektöründe çok sık kullanılır.
  • Levant fındığı yüksek lif içermesi ile uzun süre tok tutucu özelliğe sahiptir.
  • Antioksidan kaynağıdır.
  • Kan şekerini düzenler.
  • Kanser riskini azaltır.
  • Büyük boyutlarda, parlak ve oval bir kabuğu vardır.
  • Dünyadaki en kaliteli fındık türleri arasında yer alır.
