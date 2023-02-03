'3 kilosunu hesaplasan bir çeyrek altın ediyor' Lezzet katıyordu artık yatırım aracı oldu! Fiyat artışının sebebiyse...

Gıdadaki fiyat artışları pek çok vatandaşın gündeminde. Özellikle fiyat artışlarına direkt olarak etki ettiği düşünülen stokçuluk bu defa da baklavanın vazgeçilmez lezzet kaynağı olan fıstıkta kendini gösterdi. Baklava üreticileri hem fıstık bulamadıkları hem de fiyatlar yüksek olduğu için şikayetçi olurken fıstığın stoklandığını işaret etti. Fiyatı her geçen gün artan Antep fıstığı kimileri için adeta yatırım aracına dönüştü. Öyle ki fıstığın kilosunun önümüzdeki dönemde 750 TL'ye kadar çıkabileceğinin düşünüldüğü belirtildi. İşte Antep fıstığı fiyatı ve piyasadaki son durum ile ilgili detaylar...

FİYATI 600 TL'YE KADAR ÇIKTI

ATV Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir baklava üreticisi “Fırsatçılar bunu stoklayıp, Ramazan’a kadar saklayıp ondan sonra Ramazan’da yeniden çıkartmayı düşünüyorlar” dedi.

Bir esnaf ise “Esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık” ifadelerini kullandı.

Antep fıstığının fiyatı son dönemde fahiş oranda artınca stokçular kendilerine gündemde yeniden yer buldu. Özellikle baklava verdiği tatla, Antep fıstığı adeta vazgeçilmez. Ancak son günlerde tatsız bir tartışmanın tam da merkezine oturdu. Çünkü geçtiğimiz ay bu zamanlarda fiyatı ortalama 420 TL iken bir ayda 600 TL’ye kadar çıktı. Asıl artışın da önümüzdeki 2 ay içerisinde yani Ramazan’a kadar olması bekleniyor.

"3 KİLO FISTIĞI HESAP ETSEN BİR ÇEYREK ALTIN EDİYOR"

Baklava üreticileri yüzde 30 gibi bir fiyat artışının olduğunu söylerken “3 kilo fıstığı hesap etsen bir çeyrek altın ediyor” ifadelerini kullandı.

"TONLARCA FISTIĞI ALIYORLAR..."

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte tonlarca fıstık stoklanmaya başladı. Bu da piyasaya fiyat artışı olarak yansıdı.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, “Tonlarca fıstığı alıyorlar. Fiyatların yükseldiğini gördüklerinde hemen ellerinden çıkartıp ciddi manada karlı geldi diyorlar. Kendi aralarında sosyal medyada gruplaşma yapmışlar. ‘Bu fiyata satalım, şu fiyatı isteyelim’ gibi görüşmeler yapıyorlar” şeklinde konuştu.

"FİYAT ARTIŞININ SEBEBİ ÜRÜN STOKÇULARI"

Baklava imalatçısı Halil İbrahim Güleçoğlu “Stokçuluk yapıyorlar, fırsatçılık yapıyorlar.” derken sektör temsilcileri yıllık fıstık üretiminin talebi karşılamaya rahatça yetecek seviyede olduğunu söylüyor. Fiyat artışının sebebi olarak ise ürün stokçularını işaret ediyor.

"TOPLANMIŞ, DEPODA DURUYOR! 2 AY SONRA 750 TL OLABİLİR"

Yıldırım elindeki fıstığı göstererek “Bunun maliyetini etkileyen hiçbir şey yok. Şu anda toplanmış, depoda duruyor. 3 aylık bir izin verilirse; ithalat izni, bu piyasayı karıştıranların hevesi kursağında kalır” ifadelerini kullandı. Fiyatının 2 ay sonra ne kadar olacağıyla ilgili ise 750 TL’lerden bahsedildiğini belirtti.

Kabuklusuna da son zamanlarda oldukça zam geldi. Kabuklu Antep fıstığının geçtiğimiz ay bu zamanlar kilosu 250 TL iken bir ayda üzerine 100 TL koydu ve şimdi 350 TL’den satılıyor. Antep fıstığı satıcısı Halim Yalaz ise “Fıstık yok diyorlar, artırıyorlar” dedi.

