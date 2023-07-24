LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 EKRANI: MEB LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? "LGS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu bekleniyor

LGS tercih sonuçları için beklenen açıklama bugün yapılacak. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr ekranından erişime açılacak. Fen liseleri başta olmak üzere mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları için tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte LGS tercih sonuçları ekranı...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

LGS tercih süreci 3 Temmuz'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erdi.

LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS tercih süreci sona erdi. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek.

LGS tercih sürecinde listelerini gönderen adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



