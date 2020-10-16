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Libya'daki proje alacakları için anlaşma yürürlüğe girdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Libya'daki proje alacakları için anlaşma yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devamını sağlayacak mutabakat zaptının 24 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Kararın önemine dikkati çeken Pekcan, "Türk firmaları, Libyalı işveren idarelerle görüşmelere başlayarak, tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya'nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu kararın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YAKLAŞIK 10 YILDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR İÇİN KLAVUZ ADIM

Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen birçok proje, 2011 yılında yaşanan olaylar nedeniyle yarım kalmıştı. Türk ve Libyalı heyetler, son dönemde yaklaşık 10 yıldır çözüm bekleyen müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesine yönelik yol haritası üzerinde görüşmeler yürütmüştü.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Bakan Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, söz konusu projeler için 13 Ağustos 2020'de mutabakat zaptını imzalamıştı.

Pekcan, söz konusu mutabakat zaptının yarım kalan projelere ve alacak sorunlarının çözüm getirmesinin yanı sıra, gelecekte yeni proje ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı bir zemin oluşturacağını, görüşmeler için kılavuz olacağını ifade etmişti.

KAYNAK:AA

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