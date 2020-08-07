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Likidite nedir? Merkez Bankası piyasaya likiditeyi yarıya düşürünce ne olur? Açık piyasa işlemleri nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün açıklama yaparak piyasaya likidite sağlayacaklarını açıkladı. Dolar ve altının sürekli yükselmesi ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrasında Merkez Bankası'nın likidite imkanlarını yarıya indirdiğini açıklaması ne anlama geliyor? Merkez Bankası likidite sağlarsa ne olur? İşte likide ne demek ve açık piyasa işlemlerinin detayları...

Likidite nedir? Merkez Bankası piyasaya likiditeyi yarıya düşürünce ne olur? Açık piyasa işlemleri nedir?

Dolar ve altının sürekli yükselmesi ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrasında Merkez Bankası açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün açıklama yaparak piyasaya likidite sağlayacaklarını açıkladı. Dolar ve altının sürekli yükselmesi ve Türk Lirası'nın değer kaybetmesi sonrasında Merkez Bankası'nın likidite imkanlarını yarıya indirdiğini açıklaması ne anlama geliyor? Merkez Bankası likidite sağlarsa ne olur? İşte likide ne demek ve açık piyasa işlemlerinin detayları... Altın ve dolardaki ani yükselişlerden sonra Merkez Bankası bugün bir açıklama yaptı.

PİYASA LİKİDİTESİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın bugünkü likidite hamlesinin ardından piyasa likiditesi nedir araştırılmaya başlandı. Piyasa likiditesi bir şirket ya da bir kişinin varlık fiyatında önemli bir değişikliğe neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satabileceği ya da satın alabileceği özelliğidir. Satışın fiyatı ve hızı arasındaki değişimin büyüklüğü ile ilgilidir. Peki likit bir piyasada satış nasıl olur. Likit bir piyasada hızlı satış yapmak fiyatı düşürmez ve değiş tokuş yapmak hafiftir. Likit olmayan bir piyasada hızlı satış fiyattan makas sağlar.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür" açıklamasını yaptı. Peki Merkez Bankası likiditeyi limitlerini yarıya indirirse ne olur?
Açık Piyasa İşlemleri ise Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla; hisse senedi, tahvil ve hazine bonosu alım satımına gidilmesidir.


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