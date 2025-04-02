Likidite senedi nedir, likidite senedi nasıl alınır?

İngilizcesi "liquidity bills" olan likidite senetleri, para politikalarının düzenlenmesiyle ilişkili olan bir finansal araç türevidir. Bu finansal araçların temel özelliğiyse menkul kıymet niteliğini haiz olmasıdır. Ayrıca likidite senetlerinin geçerlilik süresi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesinde yazılıdır. Dolayısıyla ikincil piyasada işlem gören bu senetlerin vadesi yasal süreyi aşamaz.

Likidite senedi nedir?

Finansal bağlamda para politikasının etkinliğinin düzenlenmesi için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Likidite senetleri de para politikasının etkinliğinin artırılması amacıyla düzenlenen kısa vadeli finansal araçları temsil eder. İngilizce'de “liquidity bills” olarak geçen bu araçlar, menkul kıymet niteliğini haiz senetlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesinde düzenlenen likidite senetleri, ilgili kurum tarafından kendi nam ve hesabına ihraç edilebilir. Böylece piyasadaki fazla likiditeyi çekmek ve düzenlemek gibi hedefler doğrultusunda işlem gerçekleştirilir. Ele alınan finansal araçların süresi ise Merkez Bankası Kanunu’nun 52. maddesinde 91 gün olarak açıklanır.

Likidite senedi ne işe yarar?

Likidite senetlerinin işe yaradığı temel konu, piyasalardaki fazla naktin çekilmesidir. Bu bağlamda ilgili senet türünün para politikalarının düzenlenmesi bakımından önemli bir rol oynadığı söylenmelidir. Ayrıca likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından teminat olarak da kullanılabilir.

Likidite senedi nasıl alınır?

Menkul kıymet niteliğini haiz senetler olarak nitelendirilen likidite senetleri, TCMB tarafından kendi nam ve hesabına 91 günü aşmayacak şekilde ihraç edilir. Bu süreçte senetlerin iskontolu olarak ihraç edilmesi söz konusudur. Kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu senet şeklinde çıkarılan finansal araçların ikincil piyasaya sunulduğu görülür. Dolayısıyla uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiği belirtilen likidite senetleri, sadece ikincil piyasadaki alım-satım işlemlerine dahil edilir. Bu senetleri değerlendirmek isteyen yatırımcıların da ikincil piyasada işlem gerçekleştirmeleri mümkün olur.

Söz edilen senetlerin alım-satım işlemlerine yönelik olan önemli hususlardan biri de gerekli görüldüğü takdirde Merkez Bankası tarafından erken itfa edilebilmesidir. Bu çerçevede likidite senetlerinin yalnızca açık piyasadaki işlem etkinliğinin artırılması için ihraç edildiği hatırlatılmalıdır. Likidite senetlerinin bu temel özelliği ise ilgili finansal araçların kısa vadeli yatırım aracı olarak tercih edilmesinin esas sebebidir.