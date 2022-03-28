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Limited şirket nedir, nasıl kurulur? Limited şirketlerin özellikleri nelerdir?

25.03.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limited şirket kurmak, ticari faaliyetlerini resmiyete taşımak isteyen girişimciler için önemli bir konudur. Limited şirketlerinden, hem kurulum hem de vergilendirme aşamalarında anonim ve şahıs şirketlerinden ayrılan birtakım özellikleri vardır. Limited şirket nedir, nasıl kurulur?

Limited şirket nedir, nasıl kurulur? Limited şirketlerin özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Limited şirket nedir?
  • Limited şirketlerin özellikleri nelerdir?
  • Limited şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi
  • Limited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket, orta düzeyli işletmelerin tercih ettiği bir şirket türüdür. Çünkü bu şirketlerin kurulumunda asgari bir sermaye gereklidir. Orta ölçekli işletmelerin tercih ettiği limited şirketlerin avantajları nelerdir?

Limited şirket nedir?

Limited şirketler bir veya birkaç kişi ile kurulabilen, ticari faaliyet için açılan şirketlerdir. Bu şirketler gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilirler. Yasal olduğu sürece her türlü ticari amaç için açılabilirler. Ancak bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Bu tür şirketler, anonim şirket türünde var olurlar. Bu durum anonim şirket ve limited şirket türünü birbirinden ayıran unsurlardan biridir.

Limited şirket, esas sermaye paylarının toplamı olan bir sermayeye sahiptir. Bu nedenle limited şirketler pay defteri tutarlar. Ortaklar bu taahhüt ettikleri payları ödemekle yükümlüdürler. Bunun dışında şirket sözleşmesinde belirlenmiş ek ödemelerden de sorumludurlar. Ortakların şirket borçlarına yönelik bir sorumlulukları yoktur.

Limited şirketlerin özellikleri nelerdir?

Limited şirketler anonim şirketler ile çeşitli açılardan benzerlik gösterirler. Ancak limited şirketler anonim şirketler kadar geniş çaplı haklara sahip değildir. Limited şirketlerin özellikleri şu şekilde listenebilir:

  • En az 10.000 TL sermaye ile kurulurlar.
  • Bir kişi ile kurulabileceği gibi ortaklarla da kurulabilir. Ancak en fazla 50 ortak ile kurulması mümkündür.
  • Pay devri çok kolay değildir.
  • Limited şirketler tahvil çıkaramazlar.
  • Bankalar nezdinde şahıs şirketlerinden daha çok itibarları vardır ancak anonim şirketler kadar itibarlı değildirler.
  • Hakla açılamazlar.
  • Gelirden %22 oranında vergilendirilirler.
  • Kurumlar vergisi mükellefidirler.
  • Ortakları kamu borçlarından sermayeleri oranında sorumludur.
  • Damga vergisi mükellefiyeti zorunlu değildir. Vergi dairesine giderek beyan etmek mümkündür.
  • Şirket kurulduktan sonra ortak sayısı ve sermaye değişikliği yapılabilir.

Limited şirketlerin avantajları

Limited şirketlerin şahıs şirketlerine ve anonim şirketlere göre bazı avantajları bulunmaktadır.

  • Şahıs şirketlerinde gelire oranlı vergi alınır, ancak limited şirketlerde bu oran sabittir.
  • Limited şirketlerde bankadan daha yüksek miktarlarda kredi almak mümkündür.
  • Şahıs şirketlerinde şirketin yasal kimliği yokken limited şirketlerde şirketin tüzel kişi olarak ayrı bir yasal kimliği vardır.
    Şahıs şirketlerinde ortakların sınırsız sorumluluğu varken limited şirketlerde sahip oldukları pay ile sınırlıdır.
  • Genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisinin katılmasına gerek yoktur.
  • Limited şirketlerde bazı anonim şirketlerin aksine avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Limited şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi

Limited şirketler, anonim şirketlere benzer olarak bazı organlara sahiptirler. Bu organlar genel kurul ve müdürler kuruludur. Limited şirketlerde yönetim ve temsil yetkisi müdürler kuruluna aittir. Müdürler kurulunda kimlerin yer alacağını ise genel kurul belirler.

Genel kurul

Pay sahipleri bu kurulda temsil edilir. Şirkete dair bazı kararlar da bu kurulda alınır. Genel kurul, şirket sözleşmesini değiştirme yetkisine sahiptir. Bu sözleşmeye uygun olarak müdür veya müdürleri seçer.

Müdürler kurulu

Şirketin tek müdürü olabileceği gibi birçok müdürü de olabilir. Bu müdür veya müdürler yabancı uyruklu olabilir. Müdürler kurulu şirket yönetiminden ve temsilinden sorumludur. Birden fazla müdür olması durumunda bu müdürlerden bir kişi, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak seçilir.

Limited şirket nasıl kurulur?

Limited şirket, bir veya birkaç kişi ile kurulabilir. Birkaç kişi ile kurulduğu takdirde ortakların taahhüt ettiği payların toplamı şirket sermayesi olur. Şirket sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır. Asgari sermaye tutarı ile açılabilen limited şirketlerin kurulum aşamaları şunlardır:

  1. Öncelikle bir mali müşavir veya muhasebeci seçilir.
  2. Şirket kurulumu için gerekli evraklar derlenir.
  3. Şirket ana sözleşmesi hazırlanır ve notere onaylatılır.
  4. Ticaret odası kayıt beyannamesi alınır.
  5. Şirket ofisine ait kira sözleşmesi veya tapu alınır.
  6. MERSİS'ten vergi kimlik numarası alınır.
  7. Bankada şirket adına bir hesap açılır ve sermaye bu hesaba yatırılır. Bu miktarın 4'te 1'i bloke edilir.
  8. Ticaret odasına kayıt olunur. Kayıt sırasında Rekabet Kurumu Payı yatırılmalıdır.
  9. Ticaret odasındaki işlemlerden sonra şirket 1-2 gün içinde tescillenir. Tescilin ardından notere gidip şirket defterlerini onaylatmak gerekir.
  10. Noterde defterlerin ve tescilin onaylatılması işleminden sonra banka blokesi kaldırılabilir.
  11. Son aşama olarak vergi dairesine gidilmeli ve kayıt olunmalıdır. Bu şekilde vergi levhası alınır.
  12. Vergi dairesi kaydı ve vergi levhası başvurusu sırasında şirkete ait vergi dairesi şifresi alınmalıdır.
  13. E-tebligat başvurusu yapılmalıdır.
  14. Son aşama olarak belediyeye gidip iş yeri açma ruhsatı alınmalıdır ve diğer belediye işlemleri halledilmelidir.

Tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra limited şirket olarak kurulan iş yeri faaliyete geçebilir.

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