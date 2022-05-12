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Limited şirket ortakları tüzel kişi midir? Limited şirket ortakları tüzel kişi olabilir mi?

11.05.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıpkı anonim şirketler gibi limited şirketler de sermaye şirketidir. Esas sermayesi belli olup, esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Limited şirket kurmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri ortakların gerçek mi yoksa tüzel kişilerden mi oluşması gerektiğidir. Limited şirket ortakları tüzel kişi midir?

Limited şirket ortakları tüzel kişi midir? Limited şirket ortakları tüzel kişi olabilir mi?

İçindekiler

  • Limited Şirket Ortakları Tüzel Kişi midir?
  • Gerçek Kişi ile Tüzel Kişi Arasındaki Fark Nedir?

Limited şirket türünün sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Özellikle orta ölçekli şirket açmak isteyenler için oldukça ideal bir şirket türüdür.

Limited Şirket Ortakları Tüzel Kişi midir?

Limited şirket, bir veya birden fazla kişi tarafından herhangi bir ticaret unvanı altında kurulan ve esas sermayesi belli olan şirket türlerinden biridir. Şirket kuruluşundan itibaren 15 gün içinde şirket sözleşmesinin onaylı suretinin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilmesinin ardından tüzel kişilik kazanmaktadır.

Limited şirketler, daha çok ortakların kimler olduğunun belli olduğu bir şirket türüdür. Limited şirket ortakları gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilmektedir. Ortak sayısı en fazla 50 kişi ile sınırlıdır.

Limited şirket ortakları açısından tek borçluluk ilkesi bulunmamaktadır. Yani ortaklar şirketin borçlarından sorumlu tutulmamaktadır. Şirketin borçları varsa bu borçlardan şirket tüzel kişiliği sorumludur.

Eğer şirket kapatma kararı verilirse ve bu karardan sonra şirketin vergi borcu ortaya çıkarsa ortakların sorumluluğu gündeme gelmektedir.

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Gerçek Kişi ile Tüzel Kişi Arasındaki Fark Nedir?

Hukuki düzenlemelerde gerçek ve tüzel kişi olmak ile ilgili toplam iki ayrı kişi tanımı bulunmaktadır. Bu ayrımdaki asıl amaç tüzel veya gerçek kişilere tanınan hak ve yetkilerin hukuki olarak belirtilmesi ve tam anlaşılması gerekliliğidir. Gerçek kişi ile tüzel kişi arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklar aşağıdaki gibidir:

  • Gerçek kişilik, doğumdan ölüme kadar gelen süreci kapsamaktadır. Bu süreç içerisinde kişinin sağlıklı olması gerekmektedir. Tüzel kişilikte ise gerçek bir kişi olma zorunluluğu yoktur. Kurumsal yapılar bu yüzden tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.
  • Gerçek kişiler, kanuni haklarını kullanarak borçlu veya alacaklı kişi olabilmektedir. Tüzel kişiler ise kanuni açıdan borçlu veya alacaklı kişi olarak görülmez.
  • Gerçek kişiler, kendi idareleri ile yaptıkları her şeyden sorumludur. Tüzel kişiler ise sosyal ya da ticari hedefler doğrultusunda örgütlenen topluluklardır.
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