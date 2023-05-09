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LinkedIn 716 kişiyi işten çıkaracak! Çin'deki uygulamasını da kapatıyor

09.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji sektöründeki son işten çıkarma dalgası LinkedIn'den geldi. Şirket, 700'den fazla kişiyi işten çıkaracak ve Çin'deki iş bulma uygulamasını kapatacak.

LinkedIn 716 kişiyi işten çıkaracak! Çin'deki uygulamasını da kapatıyor

Microsoft'a ait profesyonel ağ platformunun CEO'su Ryan Roslansky, Pazartesi günü personele yazdığı bir mailde, ekonomik koşullara yanıt vermeyi ve işletmeyi daha çevik hale getirmeyi amaçlayan değişikliklerin bir parçası olarak 716 rolün işine son verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Pazar ve müşteri talebinin daha fazla dalgalanması ve gelişmekte ve büyümekte olan pazarlara daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesi nedeniyle, satıcıların kullanımını genişletiyoruz. Ayrıca katmanları kaldırıyoruz, yönetim rollerini azaltıyoruz ve kararları daha hızlı almak için sorumlulukları genişletiyoruz" denildi.

Bir LinkedIn sözcüsü, bu satıcıların yeni ve mevcut işleri üstlenecek "dış ortaklar" olduğunu söyledi.

15 MAYIS'TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Roslansky, ürün ve mühendislik ekiplerinin şirketin teknoloji yol haritasından sorumlu olacağını, iş üretkenliği ekibinin ise aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını ve kısmen işin diğer bölümlerine entegre edileceğini dile getirdi. 15 Mayıs'tan itibaren operasyonlarda, yeni iş ve hesap yönetimi ekiplerinde 250 yeni iş üretileceğini söyledi.

LinkedIn dünya çapında yaklaşık 20 bin çalışana sahip.

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