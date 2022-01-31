Liralaşmaya destek için ilk adım atıldı: Kurumlar vergisi...

Döviz kurlarındaki atakları durdurmak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli ile "Liralaşma stratejisi" hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ilk adım atılarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak ile kurumlar döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesabına dönüştürmesi durumunda kurumlar vergisinden istisna tutulacağı ifade edildi.

İSTİSNA DURUMLARI TEK TEK BELİRLENDİ

Tebliğde hangi durumlarda istisna uygulanacağı yer alırken istisna konuları şu şekilde ifade edildi:

“Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu, 18.2.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna, Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı para ve altın hesaplarına ilişkin olarak istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu, Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumu hususları.”

Açıklamada söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'IN ETKİSİ

Kur Korumalı Mevduat hesabının toplamı 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle 224,7 milyar lira, Döviz hesaplarından dönüşen tutar ise 72,3 milyar lira oldu. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre toplam tutar içinde 202 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde 89,9 iken, 22,6 milyar lira ile tüzel kişilerin payı da yüzde 10,1 oldu.



