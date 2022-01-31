FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Liralaşmaya destek için ilk adım atıldı: Kurumlar vergisi...

Liralaşmaya destek için ilk adım atıldı: Kurumlar vergisi...

31.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yılın son aylarında uygulamaya konulan Türkiye Ekonomi Modeli ile "Liralaşma stratejisi" çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirasının (TL) desteklenmesine yönelik geniş çapta önlemler alınıyor. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığınca liralaşmaya destek için Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Liralaşmaya destek için ilk adım atıldı: Kurumlar vergisi...

Döviz kurlarındaki atakları durdurmak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli ile "Liralaşma stratejisi" hayata geçiriliyor. Bu kapsamda ilk adım atılarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak ile kurumlar döviz ve altın hesaplarını TL mevduat hesabına dönüştürmesi durumunda kurumlar vergisinden istisna tutulacağı ifade edildi.

İSTİSNA DURUMLARI TEK TEK BELİRLENDİ

Tebliğde hangi durumlarda istisna uygulanacağı yer alırken istisna konuları şu şekilde ifade edildi:

“Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu, 18.2.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar Türk lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen altın hesabı ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinden elde edilen kazançlarda istisna, Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı para ve altın hesaplarına ilişkin olarak istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu, Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumu hususları.”

Açıklamada söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği de belirtildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT'IN ETKİSİ

Kur Korumalı Mevduat hesabının toplamı 28 Ocak 2022 tarihi itibariyle 224,7 milyar lira, Döviz hesaplarından dönüşen tutar ise 72,3 milyar lira oldu. Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre toplam tutar içinde 202 milyar lira ile gerçek kişilerin payı yüzde 89,9 iken, 22,6 milyar lira ile tüzel kişilerin payı da yüzde 10,1 oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri! Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Emsal karar! Whatsapp grubuna attığı mesaj tazminattan etti

Emsal karar! Whatsapp grubuna attığı mesaj tazminattan etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Asgari ücrette 638 TL detayı! Tüm çalışanları ilgilendiren haber

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Yeni genelge ile duyuruldu... Artık 10.848 TL

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.