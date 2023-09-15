Lisansüstü öğrenci bursu ne kadar, kaç TL oldu? Lisansüstü öğrenci bursuna ne kadar zam geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Lisansüstü öğrenci bursu zammı son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisansütü öğrenci bursu zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BURSU NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrenci bursları artışına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilere) Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz." ifadelerine yer verdi.

YLSY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi - http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden başvurularını yaparlar. İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES puanın %40'ı ve lisans mezuniyet notunun %20'si alınarak oluşturulan YLSY Başvuru Puanı üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır.Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece ALES puanı ve lisans mezuniyet notu üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi grubunun sınavına girebilirler.



