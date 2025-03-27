Listeye o futbol takımının kıyafeti de girdi! Bu ürünü alan taraftarlar dikkat, 'Boğulma' riski ile yasaklandı...

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Ticaret Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşürecek olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Özellikle çocuk ürünlerinde risk tespiti daha çok yaşanırken bu kez bir futbol takımının çocuklara yönelik forması listeye girdi.

Daha öncesinde okul forması, okul çantası, kırtasiye eşyaları, çocuk oyuncaklar, kıyafetler gibi türlü türlü ürünler listeye girmiş ve Bakanlığın talimatı ile bu ürünlerin toplatılmasına karar verilmişti.



ANKARAGÜCÜ YAZILI ÜRÜN TOPLATILDI

Vatandaşların yakından takip ettiği listeye 'Ankaragücü' yazılı Mkek Ankaragücü Spor markalı ürün listeye girdi. 'Mkek Ankara Gücü Spor Hizmetleri Ltd. Şti.' firmasına ait olan ürünün piyasadan toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi.



'BOĞULMA' RİSKİ VAR

Bakanlık tarafından GÜBİS sistemine aktarılan bilgiye göre, ürünün toplatılmasına gerekçe olarak boğulma riski gösterildi. Boğulma riskinin görülmesinin nedeni olarak ise şu ifadeler kullanıldı:



"Kordon Gereklilikleri: Büyük Çocuk Ve Genç Giysileri İçin Şapka Ve Boyun Alanı (7-14) Yaş : Büzme Serbest Uçludur Ve 17 Cm Olarak Ölçülmüştür"

