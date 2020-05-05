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Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Yenice, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritasına uyarak Kovid-19 sürecinde kapanan işletmeleri kademeli olarak açmaya hazırız." dedi.

Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi.

Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paket servis hizmeti verenler dışında Federasyona bağlı iş yerlerinin kapandığını belirtti.

Sektörde çok sayıda kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Yenice, "Kovid-19 sürecinde devletimizin çalışmaları, kamu bankalarının desteği, kısa çalışma ödeneği gibi çalışmalar bir nebze çare oldu ancak 40 günü aşan süreç ekonomik olarak olumsuz sinyaller de vermeye başladı." dedi.

Yenice, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mesai yapacak esnaf için izin alındığını, bu durumdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

'KURALLARA UYMAK ŞARTIYLA HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına dilekçe yazarak, işletmelerin belirlenecek kurallara göre yeniden açılmasını talep ettiklerini dile getiren Yenice, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun yoğun çalışmalarıyla salgının inişe geçmesinden destek alarak Cumhurbaşkanımıza bir dilekçe yazdık. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritasına uyarak Kovid-19 sürecinde kapanan işletmeleri kademeli olarak açmaya hazırız. Bakanlığımızın uyarıları, yönlendirmeleri ve koyacağı kurallar bizim için çok önemli. Son derece duyarlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Hazırlanacak yol haritasına uymaya ve sektörü tekrardan canlandırmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

'YENİ HİJYEN KURALLARI BELİRLENECEK'

Aykut Yenice, Kovid-19 salgını sonrası restoranlarda ve gıda işletmelerinde uygulama açısından bazı değişiklikler beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yeni süreçte mesafe kavramı ön plana çıkacak. Masalar azaltılacak, içeri giriş çıkışlarda bazı kurallar uygulanacak. Yeni hijyen kuralları belirlenecek. Piyasadaki 'ucuz olsun' algısı ciddi anlamda bir kenara itilecek. Her şerden bir hayır çıkar. Türk mutfağının ve gıda sektörünün salgından sonra dönüşüme uğrayacağını düşünüyorum. Hijyen her şeyin başı olacağı için kuralların katı bir şekilde konulması gerekiyor. Mesela ustasız, belgesiz lokanta çalıştırma yolları engellenmeli. Denetimler de mutlaka artırılmalı."

En küçük lokantada bile yaklaşık 5 kişinin çalıştığına işaret eden Yenice, ekonomik sıkıntıların ortaya çıkmaması açısından iş yerlerinin açılmasının önemini vurguladı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, koronavirüs,

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