Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun göstereceği yol haritası çerçevesinde kademeli şekilde açmaya hazır olduklarını söyledi.

Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paket servis hizmeti verenler dışında Federasyona bağlı iş yerlerinin kapandığını belirtti.

Sektörde çok sayıda kişinin istihdam edildiğine dikkati çeken Yenice, "Kovid-19 sürecinde devletimizin çalışmaları, kamu bankalarının desteği, kısa çalışma ödeneği gibi çalışmalar bir nebze çare oldu ancak 40 günü aşan süreç ekonomik olarak olumsuz sinyaller de vermeye başladı." dedi.

Yenice, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mesai yapacak esnaf için izin alındığını, bu durumdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

'KURALLARA UYMAK ŞARTIYLA HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına dilekçe yazarak, işletmelerin belirlenecek kurallara göre yeniden açılmasını talep ettiklerini dile getiren Yenice, şöyle konuştu: