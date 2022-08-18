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LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL? 18 Ağustos 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları!

18.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatları son dakika haberleri nedeniyle 18 Ağustos 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına yön veriyor. Önceki iki gün art arda motorine yapılacak olan zamların iptal edilmesinin ardından bugün fiyatlar değişti. Peki LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL? 18 Ağustos 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları!

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz iki günde motorine yapılması beklenen 1,26 TL ve 79 kuruşluk zam iptal edilmişti. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü ise akaryakıtta bir zam bir de indirim geldi. Peki LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...

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GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 20,33 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20,45 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 20,44 TL

benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 24 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 24,11 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 24,12 TL oldu.

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benzin motorin son dakika Motorin zammı benzin indirim lpg fiyatları
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