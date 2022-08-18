LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL? 18 Ağustos 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları!

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz iki günde motorine yapılması beklenen 1,26 TL ve 79 kuruşluk zam iptal edilmişti. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü ise akaryakıtta bir zam bir de indirim geldi. Peki LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
İstanbul'da benzinin litresi 20,33 TL
Ankara'da benzinin litresi 20,45 TL
Benzinin litresi İzmir'de 20,44 TL
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 24 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 24,11 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 24,12 TL oldu.
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