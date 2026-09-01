FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

LPG'ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

LPG zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişmeye devam ederken en son motorinde bir ÖTV zammı olmuştu. Son olarak LPG'ye de zam beklendiği öğrenildi. İşte 1 Eylül 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatı...

LPG'ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

LPG zammı son dakika! Motorine gelen ÖTV zammı sonrası bir akaryakıt ürününe daha zam geleceği öğrenildi. Peki, LPG'ye ne kadar zam bekleniyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 1 Eylül 2026 Salı ne kadar? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 1 Eylül 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

LPG ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Motorin fiyatlarında bugün itibarıyla ÖTV tutarının 3 TL olması ve bu tutara yüzde 20 KDV eklenmesiyle beraber 3,60 TL zam yansımıştı.

LPG ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

LPG'YE ZAM YOLDA

Son olarak LPG'ye de yeni bir zam geleceği öğrenildi. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "LPG'ye 1.07 TL zam. Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu. Yarın gece (2 Eylül) yarısından itibaren depolara göre LPG ürününe 1,07 - 1,11 TL arası zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.

LPG ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 EYLÜL 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

LPG ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.93 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.46 TL
LPG: 33.79 TL

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 70 indirim yapmıştı: Ünlü marka son mağazasını da kapattıYüzde 70 indirim yapmıştı: Ünlü marka son mağazasını da kapattı
Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3'ü aştıAvro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3'ü aştı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.36
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
81.45
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Zam Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.