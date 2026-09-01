LPG'ye zam geliyor: Tabela değişiyor! 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

LPG zammı son dakika! Motorine gelen ÖTV zammı sonrası bir akaryakıt ürününe daha zam geleceği öğrenildi. Peki, LPG'ye ne kadar zam bekleniyor? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 1 Eylül 2026 Salı ne kadar? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 1 Eylül 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...
Motorin fiyatlarında bugün itibarıyla ÖTV tutarının 3 TL olması ve bu tutara yüzde 20 KDV eklenmesiyle beraber 3,60 TL zam yansımıştı.
Son olarak LPG'ye de yeni bir zam geleceği öğrenildi. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "LPG'ye 1.07 TL zam. Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu. Yarın gece (2 Eylül) yarısından itibaren depolara göre LPG ürününe 1,07 - 1,11 TL arası zam bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.93 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.19 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.46 TL
LPG: 33.79 TL
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