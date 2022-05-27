LPG'ye ZAM MI GELDİ? 27 Mayıs 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

LPG'ye zam haberleri ve LPG fiyatları 27 Mayıs Cuma, yani haftanın beşinci günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 27 Mayıs 2022 LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 24,32 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da benzin gelen son zamla birlikte 24,42 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

27 Mayıs Cuma günü gelen zamla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,50 TL’ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Öte yandan Ankara'da motorin gelen son zamla sebebiyle 23,59 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı ise 23,59 TL'ye yükseldi.



