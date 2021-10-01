LPG'ye zam yapıldı mı? Zam miktarı belli oldu! LPG'ye ne kadar zam yapıldı?

Araç sahipleri gündeme gelen LPG zammı konusunu araştırmaya koyuldu. İstanbul, Ankara ve İzmir için açıklanan yeni zammın detayları merak ediliyor. Peki LPG'ye ne kadar zam geldi?

LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Diğer ismiyle sıvılaştırılmış petrol gazı olarak da bilinen LPG'ye zam haberinin gündeme gelmesi sonrası vatandaşlar "LPG'ye ne kadar zam yapıldı?" sorusunu merak ediyor. LPG'ye ne kadar zam yapıldığı merak edilirken araç sahipleri araştırmaya geçti.

LPG'ye bugünden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yapılan zammın fiyatı 71 kuruş olarak belirlendi. Bu zam ile birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG litre fiyatları 6 TL'ye ulaşmış oldu. Yapılan 71 kuruşluk zam pompa fiyatına da yansımış olacak.

LPG NE KADAR OLDU?

71 kuruşluk zam sonrası LPG'nin litresi İstanbul'da 5.91 TL'ye , Ankara'da 5.95 TL'ye ve İzmir'de 5.81 TL'ye yükselmiş olacak.

