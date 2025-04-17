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Lübnan'ın para birimi nedir? Lübnan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Lübnan Cumhuriyeti ya da kısa adı ile Lübnan, Arap dünyası ile Akdeniz Havzası kesişim kısmında yer alan bir ülkedir. Kendine has bir kültürel kimliği bulunan Lübnan, Batı Asya’da Doğu Akdeniz'in kıyısında bir Orta Doğu ve Arap ülkesidir.

Lübnan'ın para birimi nedir? Lübnan'ın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Konumu nedeni ile oldukça geniş bir tarihçeye, köklü bir geçmişe sahip olan Lübnan güneyinde İsrail, batısında Akdeniz yer almaktadır. Ayrıca ülkenin Kıbrıs’a da deniz sınırı bulunmaktadır. Fenike uygarlığına da ev sahipliği yapmış olan Lübnan günümüzde birçok dine ve etnik kökene de ev sahipliği yapmaktadır. Lübnan uygarlığına ait olan en eski yazılı kanıtlar yaklaşık olarak 7000 yıl önceye aittir.

Lübnan'ın para birimi nedir?

Lübnan’ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan şehir Beyrut’tur. Ülkede Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir ve konuşulmaktadır. Arapça dışında ülkede yaşayan farklı etnik gruplar nedeni ile Ermenice ve Fransızca dilleri de konuşulmaktadır. Lübnan’da ayrıca ağırlıklı olarak yaşayan Araplar dışında Ermeniler ve farklı başka etnik kökenli gruplar da yaşamaktadır.

Çok engebeli yer şekillerine sahi olan Lübnan’ın ana hatlarını ve yeryüzü şekillerini Lübnan Dağları belirlemektedir. Bu dağlar yaklaşık olarak 160 kilometre uzunluğundadır. Ülkenin bitki örtüsünü sedir ormanları oluşturur. İklimi ise kıyı kesimlerinde Akdeniz’dir. Dağların batı yamaçlarında çok yağış olur. Para birimi ise Lübnan Lirası'dır.

Lübnan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Farklı ülkelerin para birimleri ortak olarak da kullanılabilmektedir. Bazı ülkeler birden fazla ülke ile aynı para birimini resmi olarak kabul eder. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilmektedir. Lübnan’ın para birimi de Lübnan Lirası olarak kabul edilmiştir. Para birimleri dünya standartlarına göre bazı kısaltmalar üzerinde işlem görür.

ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) dünya standartlarına belirleyici bir teşkilattır. ISO 4217 ise para birimi kodu olarak anılır. Her para biriminin ISO 4217 standardına göre düzenlenmiş olan üç haneli bir para birimi kodu bulunmaktadır. Lübnan’ın para birimi olan Lübnan Lirası'nın uluslararası kodu da LBP olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan para
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