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Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Lübnanlılar, karaborsadaki fahiş döviz fiyatlarına karşı Merkez Bankasının düşük kurdan satışa sunduğu 200 doları alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

Lübnanlılar 200 dolar için saatlerce sıra bekliyor

Lübnan hükümeti, geçen hafta yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine düzenlenen protestoların ardından Merkez Bankasının vatandaşın döviz ihtiyacı için piyasaya dolar sürmesini sağladı.

Buna karşın, Merkez Bankasının pazartesiden itibaren ülke genelindeki ruhsatlı döviz bürolarına 3 bin 950 Lübnan lirasından sağladığı dolara ulaşmak vatandaş için pek kolay olmuyor.

Bankalardaki hesaplarında döviz mevduatı olmayan vatandaşlar, ruhsatlı döviz bürolarından aylık 200 doları bu fiyattan satın alma hakkına sahip.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelindeki döviz büroları önünde sabah saatlerinde toplanan yüzlerce vatandaş, karaborsadaki yüksek fiyatlar yerine Merkez Bankasının sağladığı 200 dolar için saatlerce kuyruklarda bekliyor.

Lübnanlıların, döviz ihtiyaçları veya yüksek fiyatına rağmen karaborsada bulamadıkları 200 dolar için katlandığı kuyruk çilesi sosyal medyada da bazı tepkilerle karşılaşıyor.

MEVDUAT SAHİPLERİ DERNEĞİNDEN TEPKİ

Lübnan Mevduat Sahipleri Derneği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, vatandaşın bankalardaki dolar mevduatlarına el konulduğu bu dönemde döviz bürolarına dolar sağlanmasına tepki gösterdi.

Mevduat sahibi vatandaşın döviz bürolarından dahi dolar alamadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yöneticiler, bankalarda mevduatı olmayan vatandaşlara 1 doları 3 bin 900 liradan satmak üzere döviz bürolarına dolar sağlıyor. Bununla birlikte bankalardaki döviz hesaplarından para çekmeleri engellenen mevduat sahipleri, bozdukları her 1 dolara karşılık 3 bin lira alabiliyor. Bu nitelikli hırsızlık sayılır."

Açıklamada ayrıca, haklarını aramak üzere sözlü eleştiriler veya protesto gösterileriyle yetinmeyecekleri kaydedildi.

EKONOMİ KRİZ VE PROTESTOLAR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan’da geçen hafta doların ani yükselişi üzerine başlayan ve hafta sonu devam eden protesto eylemlerinde, başkent Beyrut'un merkezindeki bazı iş yerleri ateşe verilmişti.

Kuzeydeki Trablsuşam kentinde ise güvenlik güçleri ile eylemciler arasında saatlerce süren arbede sonucu 20'si asker 109 kişi yaralanmıştı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda 1 ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç gün önce karaborsada dolar 6 bin lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle doların karaborsadaki fiyatı biraz gerilemişti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

KAYNAK:AA

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