FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lüferin fiyatı cep yakıyor! Tanesi 60 liradan tezgahta

Lüferin fiyatı cep yakıyor! Tanesi 60 liradan tezgahta

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 15:28 | Son Güncelleme

Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, balık hali tezgâhlarında bolluk yaşanıyor. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tanesi 60 liradan satılırken, mevsim balığı palamudun tanesi de 80 liradan alıcı bekliyor. Eylül ve ekim aylarıyla birlikte Karadeniz'den Ege'ye sıcak sulara akın eden lüfer ve palamudun kendisini erken göstermesi ise, balık hali esnafl tarafından sezonun iyi geçeceği yönünde yorumlanıyor.

Lüferin fiyatı cep yakıyor! Tanesi 60 liradan tezgahta

1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, Çanakkale balık hali tezgâhlarında bolluk yaşanıyor. Kuzey Ege Denizi'nde uluslararası sularda trollerin 15 Temmuz'da avlanmaya başlaması, yine boğazda dalyanlarda avcılık yapılması ve olta balıkçısının çok olması sayesinde tezgâhlarda her çeşit balık bulunuyor. 1 Eylül'deki av sezonuyla birlikte fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Lüferi bu sezon ilk kez tezgâhında satışa sunduğunu söyleyen balık hali esnafı Ahmet Güngör, "Bugün ilk defa lüferlerimiz gözüktü. Tabi bunlar ölçü değil, öncü lüferler. Turfanda tabir ettiğimiz lüferler. Ama Ağustos'un 15'inden sonra palamut ve lüfer kendini göstermeye başlarsa, bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işaretidir. Geçen sene palamut ve lüfer pek olmadı. Ama bu sene özellikle Karadeniz'deki arkadaşlardan aldığımız haberlere göre, çingene palamudu çaparada tutulmaya başlamış. Bunu iyi bir haber olarak tanımlıyoruz. İnşallah bol olacak ve herkes yiyecek. Gerçi Çanakkale'de şu anda yasak sezonundayız ama Kuzey Ege'de balık çiftliği bol, oltacının Çanakkale'de bol olması çeşitli balıklar tutmasına neden oluyor. Bir de bizim sardalyamız var. Bu bizim yaz lüferimiz. Çanakkale'nin en meşhur, en güzel balığıdır. Kışın nasıl hamsi, palamut, lüfer yiyorsak yazın da bunu yiyoruz. Şu anda sardalyamız çok lezzetli. Yazı bu balıkla geçiyoruz, kışın da akımı bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Hem biz kazanırız, hem vatandaşlarımız ucuz ucuz balık yer. Dualarımız bu yönde" dedi.

denizlerin-prensi-turfanda-lufer-tanesi-60-liradan-tezgahta_8214_dhaphoto1

DENİZLERİN PRENSİ FİYATIYLA EL YAKIYOR

Denizlerin prensi olarak bilinen lüferi tezgâhlarda görenler sevindi. Esnaf Ahmet Güngör, "İlk turfanda lüferin küçük olanlarının tanesi 30, büyük olanlarının tanesi 60 lira. Kilosu 180 liraya geliyor. Palamudun tanesi de 80 lira. Ama bir palamut 1,5 kilogram civarında. Bu palamutlar akım balığı değil, bizim boğazın yerli balığı. Büyük balık olduğu için fiyat yüksek ama çingene palamutları tanesi 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Tezgâhlardaki barbunlar, tekirler, mezgitler trol balıkları Saros Körfezi'nden geliyor. Sardalya ise boğazda avlanıyor" diye konuştu.

SARDALYANIN KİLOSU 40 LİRAYA YÜKSELDİ

Yazın vatandaşların piknik alanlarında mangalda ızgara yaparak bolca tükettiği sardalya balığının fiyatı her gün avlanma oranı ve talebe göre değişkenlik gösteriyor. Bugünlerde 30-40 lira arasında değişen fiyatla satılan sardalya fiyatındaki değişkenliği yorumlayan esnaf Ahmet Güngör, "Sardalya bu sene hava muhalefetinden dolayı, bir de suların çok aşırı akıntılı olmasından dolayı ve bazı dönemlerde az tutuluyor. Dün gece 20 tane kayık denize çıktı. Sadece 3 kayık sardalya tutabildi. Koskoca Çanakkale'ye gelen balık 30 kasa. 300 kasa gelince fiyatı 20 liraya düşüyor. 30 kasa gelince doğal olarak arz talep meselesi fiyat yükseliyor. Ama genelde bütün yaz boyunca 20 lira ile 25 lira arasında seyretti. Şu anda biraz fiyatlar yükseldi, 30 ile 40 lira arasında satılıyor. Bütün yaz boyunca 20 ile 25 lira arasında tatminkâr fiyata herkes sardalya balığını yedi. Bol bol sattık" dedi.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor!Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor!
PTT'den emeklilere müjdeli haber!PTT'den emeklilere müjdeli haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Altınla ilgili önemli tahmin
Altınla ilgili önemli tahmin
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borçlulara önemli uyarı! Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...
Binlerce yeni haciz tebligatı yola çıktı...
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarının artırılması kararı
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor! Maaşı yükseltmek için...
Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor!
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu! Sıcak hava balon turlarının başlayacağı tarih belli oldu
Bakan açıkladı: 22 Ağustos'ta başlayacak
IMF: Türkiye’nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor
IMF: Türkiye’nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.