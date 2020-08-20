Lüferin fiyatı cep yakıyor! Tanesi 60 liradan tezgahta

1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde, Çanakkale balık hali tezgâhlarında bolluk yaşanıyor. Kuzey Ege Denizi'nde uluslararası sularda trollerin 15 Temmuz'da avlanmaya başlaması, yine boğazda dalyanlarda avcılık yapılması ve olta balıkçısının çok olması sayesinde tezgâhlarda her çeşit balık bulunuyor. 1 Eylül'deki av sezonuyla birlikte fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Lüferi bu sezon ilk kez tezgâhında satışa sunduğunu söyleyen balık hali esnafı Ahmet Güngör, "Bugün ilk defa lüferlerimiz gözüktü. Tabi bunlar ölçü değil, öncü lüferler. Turfanda tabir ettiğimiz lüferler. Ama Ağustos'un 15'inden sonra palamut ve lüfer kendini göstermeye başlarsa, bu sezonun iyi geçeceğinin en güzel işaretidir. Geçen sene palamut ve lüfer pek olmadı. Ama bu sene özellikle Karadeniz'deki arkadaşlardan aldığımız haberlere göre, çingene palamudu çaparada tutulmaya başlamış. Bunu iyi bir haber olarak tanımlıyoruz. İnşallah bol olacak ve herkes yiyecek. Gerçi Çanakkale'de şu anda yasak sezonundayız ama Kuzey Ege'de balık çiftliği bol, oltacının Çanakkale'de bol olması çeşitli balıklar tutmasına neden oluyor. Bir de bizim sardalyamız var. Bu bizim yaz lüferimiz. Çanakkale'nin en meşhur, en güzel balığıdır. Kışın nasıl hamsi, palamut, lüfer yiyorsak yazın da bunu yiyoruz. Şu anda sardalyamız çok lezzetli. Yazı bu balıkla geçiyoruz, kışın da akımı bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Hem biz kazanırız, hem vatandaşlarımız ucuz ucuz balık yer. Dualarımız bu yönde" dedi.