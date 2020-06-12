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Lufthansa Group Türkiye uçuşları için tarih verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak." dedi

Lufthansa Group Türkiye uçuşları için tarih verdi

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Geçer, Lufthansa Group bünyesindeki havayolları olarak gelecek hafta ve aylarda küresel ağdaki kısa mesafe ve uzun mesafe uçuşlarını ciddi ölçüde arttıracaklarını kaydetti.

Uçuşların arttırılmasıyla tekrar mümkün olduğunca çok destinasyona uçmayı hedeflediklerini belirten Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" şeklinde konuştu.

Geçer, Türkiye uçuşlarını temmuz ayı için tekrar planlayabilmenin çok mutlu edici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz tekrar uçabilmenin ve özlediklerimize kavuşabilmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim her zamanki önceliğimiz yolcu ve çalışan güvenliği ve bunu maksimum düzeyde tutuyoruz." diye konuştu.

'ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SEYAHATLERİ BEKLİYORUZ'

Geçer, uçuş öncesi ve uçak içi en iyi hijyen önlemlerini aldıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Temmuz ve Ağustos aylarında yurtdışından özellikle Almanyada ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahatlerini bekliyoruz. Türkiye’den yurtdışına uzun mesafeli seyahat edecek yolcularımız gerekli vizeleri ile Türkiye’den Frankfurt ve Münih üzerinden transit terminallerinden aktarmalı olarak dünyanın bir çok noktasına uçabilecekler. Ancak yolcularımızın gitmek istedikleri Ülkelerin web sitelerinden güncel Kovid-19 uygulamalarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz."

Eylül ayı itibariyle orijinal olarak planlanan kısa ve orta mesafe uçuşların yüzde 90’ı ve uzun mesafe uçuşların yüzde 70’inin tekrar hizmete gireceğini aktaran Geçer, sonbahar ve kış ayları için planlarını yapan yolcuların bu sayede Lufthansa Group’un tüm merkezlerinden yapılacak uçuşlarla yeniden geniş bir uçuş ağı ve bağlantı seçeneğine sahip olacağını dile getirdi.

Geçer, sonbaharda sadece Lufthansa Frankfurt ve Münih’ten Kuzey Amerika’da birçok noktaya haftada 100’den fazla uçuş gerçekleştirileceğini kaydetti.

'YEMEK SERVİSLERİ SIKI HİJYEN KOŞULLARINDA SAĞLANACAK'

Asya’ya haftada 90, Ortadoğu’ya haftada 20’den fazla ve Afrika’ya haftada 25 üzeri uçuş planlandığını belirten Geçer, "Afrika’da Windhoek ve Nairobi, Ortadoğu’da Beyrut ve Riyad, Kuzey Amerika’da Houston, Boston ve Vancouver, Asya’da ise Hong Kong ve Singapur uçuşları tekrar başlayacak." dedi.

Kısa ve orta mesafeli uçuşlarda Lufthansa'nın eylül itibariyle bin 800 haftalık bağlantı sunacağını ifade eden Geçer şöyle devam etti:

"İçlerinde Malaga, Alicante, Valencia, Naples, Rodos, Palermo, Faro, Madeira, Olbia, Dubrovnik, Reykjavik ve daha birçok yaz destinasyonu olmak üzere Frankfurt’tan 102 ve Münih’ten 88 noktaya uçulacak. Uçuşu durdurulmuş olan birçok destinasyon rezervasyon sistemlerinde tekrar gözükmekte ve rezervasyon yapılabiliyor. Tüm destinasyonlar 'lufthansa.com' ve diğer grup havayollarının websitelerinde her gün güncelleniyor. Lufthansa 1 haziran itibariyle servis konseptini genişletti."

Tüm yolculara uçuştan evvel birer dezenfektan mendil verileceğini aktaran Geçer, "Kısa ve orta mesafe uçuşlarda business class yolculara içecek ve yemek ikramı tekrar başlatılacak. Uzun uçuşlarda tüm sınıflarda mevcut içecek servisi tekrar sunulacak. First ve business class yolcuları tekrar geniş bir menü arasından yemek seçimi yapabilecek. Economy yolcularına yemek servisi yapılacak. Servis uygulamaları sıkı hijyen koşullarına uygun olarak değiştirilecek." diye konuştu.

LUFHANSA GROUP BÜNYESİNDEKİ HAVAYOLLARI UÇUŞLARA BAŞLIYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre temmuz ayından itibaren Austrian Airlines, mart ortasından beri ara verdiği uzun mesafe uçuşlara tekrar başlayacak. Bangkok, Chicago, New York (Newark) ve Washington uçuşları haftada üç frekansa kadar gerçekleştirilecek. Avrupa uçuş ağı temmuz ayından itibaren Yunanistan dahil olmak üzere birçok noktaya genişletilecek.

SWISS sonbahar itibariyle salgından önce uçmuş olduğu noktaların yüzde 85’ine üçte bir kapasite ile uçmayı planlıyor. İsviçre’nin havayolu SWISS, bu yeniden yapılanma sürecinde mümkün olan en geniş servisi sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk odak Zürih ve Cenevre’den yapılacak Avrupa seferleri olacak. Daha sonrasında kıtalararası destinasyonlar tekrar uçuş ağına eklenecek.

Eurowings de yaz döneminde uçuş ağını hem iş hem de tatil seyahatlerine yönelik olarak genişleterek uçuş noktalarının yüzde 80’ine uçmayı planlıyor. Uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi tatil destinasyonlarına ilgi tekrar büyüyor. Bu nedenle Eurowings Temmuz ayından itibaren önceliği Düseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Köln olmak üzere uçuş kapasitesinin yüzde 30 ile 40‘ını tekrar hizmete sokacak.

Yolcuların seyahatlerini planlarken gidecekleri destinasyonların güncel giriş ve karantina koşullarını dikkate almaları gerekiyor. Tüm seyahat sırasında, havalimanı güvenlik kontrolleri gibi aşamalarda daha uzun bekleme süreleri, daha sıkı hijyen ve güvenlik kuralları uygulanacak.

8 hazirandan bu yana tüm Lufthansa ve Eurowings uçuşlarında burun ve ağzı kapatacak şekilde maske kullanımı tüm uçuş boyunca zorunlu. Bu uygulama yolcuların uçuş esnasındaki güvenliği için başlatıldı. Yolcu Taşıma Kuralları'nın buna paralel olarak değiştirilmesi söz konusu. Lufthansa ayrıca yolcularına tüm seyahatleri boyunca uçuş öncesi ve sonrasında, havalimanında ve gereken fiziksel mesafenin korunamayacağı tüm durumlarda olmak üzere maske kullanımını tavsiye ediyor.

KAYNAK:AA

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