Lufthansa hissedarlarından kurtarma paketine onay

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'nın hissedarları, Alman hükümetinin 9 milyar euro hacminde mali yardım ve şirketin hisselerinde pay sahibi olmasını öngören planı onayladı.

Alman hükümetinin yardım paketi, korona krizi ile ciro kaybına uğrayan şirkete 6 milyar euroluk doğrudan mali yardım ve bunun karşılığında devletin geçici olarak şirkette yüzde 20 pay ile hissedar olmasını öngörüyor. Alman hükümeti, Lufthansa'nın dış alımlardan korunması için hisse payını, stratejik kararlara etki edilebilecek alt sınır olan yüzde 25 artı 1 hisseye çıkarabilecek.

AB Komisyonu da onayladı

Şirketin hissedarlarının paketi onaylanmasının öncesinde de AB Komisyonu, Alman hükümetinin yardım planına onay vermişti. Komisyon'dan yapılan açıklamada adil rekabetin sağlanabilmesi için Lufthansa'nın yardım karşılığında Münih ve Frankfurt havaalanlarındaki iniş-kalkış saatlerinden (slot) vazgeçeceği bildirilmişti. Bu şekilde Lufthansa'nın rakipleri iki havaalanında dörder uçak için slot hakkı kazanacak.

Lufthansa'ya getirilen şartlardan biri de devletin hissedarlığı tamamen son bulana kadar şirketin temettü payı dağıtmaması ve ikramiye ödemeleri yapmaması. Devletin şirketteki katılımı en az yüzde 75 oranında azaltılana kadar da yönetici maaşlarına kısıtlama getirilecek ve Lufthansa aynı alanda faaliyet gösteren rakip şirketlerden yüzde 10'dan fazla hisse alamayacak. Devlet yardımlarının başlamasından itibaren altı yıl sonra devletin şirketten çekilmeyeceği şüphesi uyanması durumunda Komisyon'a yeniden yapılandırma planı sunulması gerekecek.